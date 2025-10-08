‘Oppositie waakt over uitvoering Wet op de Staatsschuld’

[INGEZONDEN] – De Wet op de Staatsschuld is op dinsdag jl. kamerbreed aangenomen in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA), met steun van zowel coalitie als oppositie. De wet werd goedgekeurd met in totaal 36 stemmen vóór – 25 afkomstig van de coalitie en 11 van de oppositie. Ondanks deze brede steun plaatst de VHP-fractie kritische kanttekeningen bij het stemgedrag van de coalitie.

Volgens de fractie is het opvallend dat de coalitie, die over 34 zetels beschikt, er niet in slaagde de wet op eigen kracht aan te nemen. “Dat de coalitie niet met volledige eenheid stemde voor een eigen wetsvoorstel, roept vragen op over de interne samenhang en de overtuiging waarmee dit beleid wordt gedragen.”

De oppositie benadrukt dat haar steun aan de wet niet betekent dat zij het beleid van de regering zonder voorbehoud onderschrijft. “Wij hebben onze bedenkingen bij de uitvoering van deze wet duidelijk naar voren gebracht. De regering heeft nu de verantwoordelijkheid om zorgvuldig, transparant en verantwoord met de staatsschuld om te gaan.”

De oppositie ziet het als haar plicht om de belangen van de samenleving te beschermen. De VHP-fractie kondigde daarom aan dat de oppositie elke stap van de regering op dit dossier nauwlettend zal volgen. “Wij zullen de uitvoering van deze wet met een vergrootglas monitoren. Onze steun mag nooit worden gezien als een blanco cheque. Indien wij merken dat de samenleving door onverantwoord financieel beleid in een moeilijke positie wordt gebracht, zullen wij dat krachtig aan de kaak stellen.”

De oppositie benadrukt verder het belang van goed bestuur, transparantie en financiële discipline. De Wet op de Staatsschuld moet volgens haar niet worden gebruikt om onverantwoord te lenen, maar juist om grenzen te stellen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. “De Surinaamse samenleving verdient een regering die op een verantwoorde manier omgaat met publiek geld. De financiële ruimte die deze wet creëert, mag niet leiden tot politieke verspilling of verdere verzwakking van onze economie.”

De oppositie zal in de komende periode kritisch blijven toezien op de toepassing van de wet en blijft zich inzetten voor goed financieel bestuur en een stabiele economische toekomst voor alle Surinamers.

VHP-fractie