Opo Doro opent winkel met producten gemaakt door mensen met een beperking

Op dinsdag 30 september 2025 opende Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding haar nieuwe kantoor met winkel aan de Leysweg 83A in Suriname. In de winkel worden producten verkocht die gemaakt zijn door de cliënten van de thuisbegeleiding: mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, oftewel mensen met mogelijkheden.

Want deze kwetsbare doelgroep heeft geweldige talenten die we als samenleving moeten gaan ontdekken en waarderen. Dat is, naast de thuisbegeleiding, het doel van Stichting Opo Doro: deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding werkt aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking, met name in de thuissituatie. Er zijn veel mensen met een beperking afhankelijk van hun familie, maar die hebben vaak onvoldoende kennis en middelen om goed voor hun familielid met een beperking te kunnen zorgen. Ook ontbreekt het vaak aan mogelijkheden om de juiste zorg te zoeken, zeker voor mensen die in het binnenland wonen. Vaak is er ook sprake van schaamte en een moeizaam acceptatieproces. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties.

In Suriname staan ruim 16.000 mensen ingeschreven die extra steun nodig hebben vanwege een fysieke of verstandelijke beperking. Maar zorg en begeleiding schieten vaak tekort. Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk om zelfstandig hun leven te leiden of om beschikbare hulp aan te vragen. Stichting Opo Doro wil de kwaliteit van leven voor deze groep verbeteren. Er is een team van begeleiders dat mensen thuis opzoekt en advies en begeleiding geeft aan ouders, familieleden, vrienden en buren die mantelzorg verlenen.

Naast de thuisbegeleiding geeft de organisatie mensen met een beperking dagbesteding. Dat geeft hun de kans een bijdrage te leveren aan de samenleving en inkomsten te krijgen om van te leven. Ook kunnen ze hierdoor andere mensen ontmoeten en krijgen mantelzorgers de kans om op adem te komen. De winkel is op werkdagen geopend van 9 tot 14 uur.