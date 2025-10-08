Monteur (46) aangehouden voor verduistering van motorfiets

Een 46-jarige monteur is dinsdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld na aangifte van diefstal c.q. verduistering.

De aangever W.A. verklaarde dat hij in 2023 via een vriend, Akash, in contact kwam met de verdachte Vidjai. Volgens W.A. had hij destijds zijn motorfiets, ter waarde van 4500 USD, aan Akash meegegeven om door Vidjai te laten repareren op een adres aan de Vierkinderenweg.

Enige tijd later, toen de aangever samen met Akash het pand passeerde, zag hij tot zijn verbazing dat zijn motor volledig was gesloopt. De aangever verklaarde dat hij Vidjai onmiddellijk confronteerde met deze ontdekking.

De verdachte gaf toen aan dat hij de motor had verkocht, maar beloofde de aangever de tegenwaarde ervan te vergoeden. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen bleef de betaling echter uit.

Toen er ook in 2025 nog geen terugbetaling had plaatsgevonden, besloot W.A. aangifte te doen bij de Surinaamse politie. Tijdens het onderzoek verklaarde Vidjai dat hij geen onderdelen van W.A. had gestolen, maar de krukas van de motor had overgeplaatst naar een machine die hij van plan was te kopen.

Hij gaf aan bereid te zijn de motor alsnog te betalen en zegde toe alvast 1500 USD te voldoen, met het restant binnen twee maanden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Vidjai heengezonden, met de toezegging het resterende bedrag aan de benadeelde te betalen.