Met verduisterde gelden Melkcentrale werd gloednieuwe auto aangeschaft bij lokale autodealer

gewezen president-commissaris van de vorige Raad van Commissarissen bij de Melkcentrale Paramaribo

In de zaak van de megafraude bij de melkcentrale in Suriname heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie afgelopen maandag ook de gewezen president-commissaris van de vorige Raad van Commissarissen bij de Melkcentrale Paramaribo (MCP) aangehouden en in verzekering gesteld.

Het gaat om de 44-jarige Kishan Jhagroe (foto) voormalig prescom, tevens onderdirecteur Administratieve Diensten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Dinsdag 7 oktober werden directeur D. Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten D. Hardayal aangehouden en in verzekering gesteld.

Uit het voorlopig onderzoek is volgens de Surinaamse politie gebleken dat deze twee meerdere malen fiat hebben gegeven tot de uitbetaling van miljoenen aan gelden via bankovermakingen ten behoeve van Jhagroe.

Daarbij zijn valse omschrijvingen opgegeven omtrent het doel van de overmakingen, terwijl later is gebleken dat de gelden privé zijn aangewend door Jhagroe.

Met een deel van de verduisterde gelden is onder meer een gloednieuwe auto aangeschaft bij een lokale autodealer. Dit voertuig is inmiddels in beslag genomen door de Unit Strafzaken in het belang van het onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat het drietal nauw heeft samengewerkt en fikse geldbedragen een andere bestemming heeft gegeven dan waarvoor zij deze onder zich hadden. Het is tevens niet uitgesloten dat er valselijk stukken zijn opgemaakt in het kader van deze handelingen.

In totaal zijn er tot nu toe elf (11) personen van de Melkcentrale Paramaribo in verzekering gesteld in verband met het lopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De politie zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Fraude bij Melkcentrale sedert 2018: Ook directieleden vast

2 REACTIES

  1. Hierover praat Mathoera niet. Gayadien en cedric open je mond nu. Ik betaslde ook vr melkprodukten elke maand. Waar is dat geld naartoe????
    Schurken vN VHP. Opsluiten. Hft Gayadien op de zondag iets te doen.


  2. Heel goed zo. Pak ze keihard aan en laat ze boeten voor de misdaden die ze gepleegd hebben maar dan ook ALLE fraudeurs aanpakken ook die de Surinaamse staat voor honderden miljoenen Amerikaanse Dallas hebben bestolen en opgelicht. De namen die zijn bij iedere Surinamer bekend dus om die hier alsnog op te sommen is onnodig.
    Laat zien dat niet met twee maten gemeten wordt.


