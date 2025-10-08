Met verduisterde gelden Melkcentrale werd gloednieuwe auto aangeschaft bij lokale autodealer

In de zaak van de megafraude bij de melkcentrale in Suriname heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie afgelopen maandag ook de gewezen president-commissaris van de vorige Raad van Commissarissen bij de Melkcentrale Paramaribo (MCP) aangehouden en in verzekering gesteld.

Het gaat om de 44-jarige Kishan Jhagroe (foto) voormalig prescom, tevens onderdirecteur Administratieve Diensten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Dinsdag 7 oktober werden directeur D. Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten D. Hardayal aangehouden en in verzekering gesteld.

Uit het voorlopig onderzoek is volgens de Surinaamse politie gebleken dat deze twee meerdere malen fiat hebben gegeven tot de uitbetaling van miljoenen aan gelden via bankovermakingen ten behoeve van Jhagroe.

Daarbij zijn valse omschrijvingen opgegeven omtrent het doel van de overmakingen, terwijl later is gebleken dat de gelden privé zijn aangewend door Jhagroe.

Met een deel van de verduisterde gelden is onder meer een gloednieuwe auto aangeschaft bij een lokale autodealer. Dit voertuig is inmiddels in beslag genomen door de Unit Strafzaken in het belang van het onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat het drietal nauw heeft samengewerkt en fikse geldbedragen een andere bestemming heeft gegeven dan waarvoor zij deze onder zich hadden. Het is tevens niet uitgesloten dat er valselijk stukken zijn opgemaakt in het kader van deze handelingen.

In totaal zijn er tot nu toe elf (11) personen van de Melkcentrale Paramaribo in verzekering gesteld in verband met het lopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De politie zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen niet uit.