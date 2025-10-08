HomeNieuws uit SurinameMathoera: "President sprak over bezuiniging, maar in twee maanden zijn bijna 100...
Mathoera: “President sprak over bezuiniging, maar in twee maanden zijn bijna 100 mensen thuisgezet”

Foto via CDS

Volgens VHP-parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering Simons-Rusland in de afgelopen twee maanden bijna honderd mensen in Suriname thuisgezet.

De oud-Defensieminister vraagt zich af over welke bezuinigingsmaatregel president Jennifer Simons het dan in haar jaarrede heeft gehad als al deze personen vanwege gewijzigde beleidsinzichten thuis worden geplaatst, hun salarissen behouden, en op hun plaats weer andere personen in de opengevallen functies worden benoemd.

“De president sprak over bezuinigingen, maar concreet heeft ze niets aangegeven. En ik merk dat dat niet strookt met wat ze aan het doen zijn. In de afgelopen twee maanden zijn bijna honderd mensen thuisgezet… met salaris. Dat is geen bezuiniging.

Je hoefde niet alle dc’s in één keer te vervangen, want dat is niet efficiënt omgaan met de middelen van de Staat. Dat hebben vele regeringen achter elkaar gedaan. En dat maakt het ambtenarenapparaat alleen maar logger”, zei Mathoera op D-TV Express.

De oud-Defensieminister merkte op dat zij gedurende haar periode als minister keihard heeft ingegrepen op het ministerie van Defensie. Zo werd iedereen die niet aan het werk kwam aangepakt en zijn heel weinig nieuwe mensen in dienst genomen.

“Alleen maar om het apparaat efficiënter te maken en ook zodat we konden investeren in andere dingen die noodzakelijk zijn voor het volk. Humanitaire projecten, veiligheid et cetera. Dus daar had ik meer verwacht. Ik had verandering, innovatie en verbetering van de president verwacht. En die dingen zijn niet genoemd”, aldus Mathoera.

