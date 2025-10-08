Herbert Watson uit Suriname te gast bij ‘FATU’ in Rotterdam

Al bijna 20 jaar lang organiseren Jeffrey Spalburg & DJ Phantom het stand-up comedyconcept FATU. En zondag 12 oktober aanstaande is naast Jörgen Raymann en Bugra Gedik ook Herbert Watson uit Suriname te gast in Theater Zuidplein te Rotterdam!

Watson is in de familie altijd de lolbroek geweest. Daardoor was hij vaak de entertainer op familiefeesten. Daarnaast trad hij op in kleine kring, totdat hij in 2015 deelnam aan ‘Comedy Glam’, een comedywedstrijd in de vorm van een televisieprogramma, georganiseerd door Bijlhout Media.

Hij werd eerste en mocht een show geven in Theater Uniqué. In datzelfde jaar werd hij meegenomen in de show ‘Comedy XL’ en daarna mocht hij ook deel zijn van Roué Verveers’ ‘Verveer Tori’ en ‘Tjar’ A Lobi’.

Jörgen Raymann heeft geen aankondiging nodig; met iconische typetjes als Tante Es, televisieoptredens, stand up comedy en theatervoorstellingen brengt Jörgen al jaren een unieke mix van humor, charme en maatschappelijke scherpte.

Bugra Gedik is opgegroeid in Amsterdam-West tussen Turken en tokkies en geschoold in Zuid tussen Vespa’s en kakkers. In 2014 vond hij zijn passie in de stand-up en sindsdien spuwt hij zijn passie voor comedy. In mei 2017 won hij de jury- en publieksprijs op het Amsterdam Studenten Cabaret Festival.

Je leest het: een dope line-up op de zondagmiddag, bij één van de langstlopende comedyshows in Nederland. FATU staat garant voor lachen, hapjes en lekkere beats dus regel je kaarten nu hier.