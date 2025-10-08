Fraude bij Melkcentrale sedert 2018: Ook directieleden vast

HomeOnderwerpenJustitie en politieFraude bij Melkcentrale sedert 2018: Ook directieleden vast
Fraude bij Melkcentrale Paramaribo: Twee directieleden vast
Directeur D. Sitaram en onderdirecteur Administratieve Diensten D. Hardayal

De Melkcentrale Paramaribo (MCP) zit midden in een van de grootste fraudeonderzoeken in de semi-overheidssector. Het gaat om een jarenlange constructie van verduistering, valse rapportages en persoonlijke verrijking.

Dinsdag zijn twee directieleden aangehouden voor verhoor en daarna in verzekering gesteld; in totaal zijn tien verdachten opgepakt.

De fraude zou al in 2018 zijn gestart. Meer dan 4.000 zakken melkpoeder (waarde: ruim SRD 17 miljoen) verdwenen uit het magazijn en werden via koeltrucks doorverkocht aan winkeliers. Tekorten werden volgens het onderzoek administratief weggemoffeld, zodat de cijfers bleven lijken te kloppen.

Onder leiding van onderdirecteur Administratieve Diensten D. Hardayal werd naar buiten toe herhaald dat MCP verlies draaide en geen geld had voor investeringen of loonsverhogingen. Volgens de Surinaamse politie was dat bewuste misleiding: wekelijks werd circa SRD 300.000 aan kasopbrengst opgehaald ‘om te storten’, maar bankstortingen bleven uit.

Na aangifte op 29 augustus 2025 zette de Unit Strafzaken het vizier op magazijn, administratie en financiën. Begin oktober volgden de negen aanhoudingen, onder wie onderdirecteur D. Hardayal, onderdirecteur G. Marlan en twee andere vrouwelijke medewerkers, op verdenking van verduistering, valsheid in geschrifte en deelneming aan een criminele organisatie.

Intussen werd directeur D. Sitaram per 6 oktober 2025 door LVV geschorst in afwachting van de uitkomst. Dinsdag werd hij aangehouden en verhoord waarna ook Sitaram in verzekering werd gesteld.

Het onderzoek loopt; alle betrokkenen gelden als verdachten. De rechter moet uiteindelijk vaststellen wat bewezen kan worden.

