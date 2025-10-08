Digitale privacy en sociale media-veiligheid voor Surinamers in Nederland

Sociale media verbinden mensen met elkaar. Voor veel Surinamers in Nederland zijn WhatsApp, Facebook en Instagram de ideale manier om in contact te blijven met familie in Paramaribo, op de hoogte te blijven van nieuws uit Suriname en verhalen uit hun dagelijkse leven hier te delen.

Veel mensen vergeten echter dat al die nuttige apps ook ontzettend veel over ons weten. In een periode waarin oplichting, datadiefstal en nepnieuws steeds populairder worden, is het essentieel om te begrijpen hoe je jezelf online kunt beschermen.

1. De kracht – én de keerzijde – van sociale media

Sociale media verbinden, maar ook maken ze je kwetsbaar. Volgens het CBS gebruikte in al zo’n 85 % van de Nederlandse volwassenen sociale media, terwijl in recente cijfers 95 % van alle Nederlanders dagelijks online is. Toch laten veel gebruikers hun privacy-instellingen ongemoeid, waardoor hun gegevens eenvoudiger blootstaan aan misbruik.

Dit betekent vaak dat persoonlijke informatie, zoals je geboortedatum, waar je woont of wie in je gezin zit, voor iedereen zichtbaar is. Criminelen kunnen dit uitbuiten, zoals bij identiteitsfraude of online chantage.

2. Nepnieuws en desinformatie: een groeiend probleem

In veel Surinaamse WhatsApp-groepen en Facebookpagina’s worden dagelijks berichten gedeeld over politiek, gezondheid of gebeurtenissen in de gemeenschap. Dat is mooi – maar niet alles wat wordt gedeeld is waar.

Tijdens de coronapandemie zag het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat nepnieuws zich razendsnel verspreidde via sociale media. Berichten over “wondermiddelen” of “geheime plannen” gingen viraal, terwijl ze feitelijk onjuist waren.

Om niet in de val van desinformatie te trappen:

Om niet te vallen voor desinformatie: Controleer altijd de bron van een bericht.

Kijk verder dan alleen de titel.

Kijk op factcheck-websites.

En vooral: deel pas iets als je zeker weet dat het juist is.

Op deze manier help je om betrouwbare informatie in de gemeenschap te bewaren.

3. Bescherm je digitale identiteit

Veel mensen denken: “Ach, ik heb toch niets te verbergen.” Maar privacy gaat niet over geheimen – het gaat over controle over wat van jou is.

Een paar eenvoudige stappen kunnen al een groot verschil maken:

Gebruik voor elk account een ander, sterk wachtwoord.

Zet tweestapsverificatie aan waar mogelijk.

aan waar mogelijk. Deel geen privégegevens op openbare profielen.

Log niet zomaar in op gratis wifi-netwerken op stations of luchthavens.

Gebruik je onderweg wifi in een hotel of café? Dan kun je je verbinding extra beveiligen met een VPN-verbinding op je mobiele apparaat. Zo wordt je internetverkeer versleuteld, waardoor niemand kan meekijken met wat je doet – zelfs niet op onveilige netwerken.

4. Je privacyinstellingen zijn je digitale slot op de deur

Facebook, Instagram, TikTok – ze willen allemaal weten wie je bent, waar je bent en wat je leuk vindt. Maar jij bepaalt hoeveel je prijsgeeft.

Neem elke paar weken even de tijd om je instellingen te bekijken:

Wie kan jouw berichten zien?

Welke apps hebben toegang tot je camera en microfoon?

Staat locatie-tracking uit?

En wil je wel gepersonaliseerde advertenties?

5. Online haat en discriminatie: blijf niet stil

Surinaamse Nederlanders worden helaas nog steeds vaak geconfronteerd met racistische of discriminerende opmerkingen op het internet, vooral op sociale media. Deze reacties kunnen zowel pijnlijk als intimiderend zijn.

Als je hiermee te maken krijgt, meld het dan altijd bij het platform zelf of bij een lokaal meldpunt voor discriminatie. Je kunt daar advies ontvangen en mogelijk ondersteuning bij het indienen van aangifte.

Bewaar bewijsstukken, zoals schermafbeeldingen en links, en houd de datum waarop het bericht is geplaatst in de gaten. Dit faciliteert verdere stappen wanneer dat nodig is.

Probeer niet met de afzender in gesprek te gaan; dat resulteert zelden in iets. Beperk, registreer en bescherm jezelf.

6. Samen verantwoordelijk

Digitale veiligheid vormt geen persoonlijk probleem. Het betreft het vergroten van bewustzijn bij families, kerken, sportclubs en Surinaamse verenigingen in Nederland.

Praat erover met elkaar: over nepnieuws, over veilig online bankieren, over privacy-instellingen. Ouders kunnen hun kinderen leren voorzichtig om te gaan met wat ze delen. En jongeren kunnen hun ouders helpen met het instellen van digitale beveiliging. Samen maken we de online wereld een stukje veiliger.

Conclusie

Sociale media helpen Surinamers in Nederland om in contact te blijven met elkaar en hun familie in Suriname. Verbonden blijven betekent ook dat je bewust nadenkt over wat je deelt.

Door je privacy-instellingen aan te passen, bewust te zijn van je gegevens en veilig te browsen, houd je zelf de controle over je digitale leven. Veilig online zijn is geen probleem; het laat zien dat je sterk bent en respect hebt voor jezelf.

Of zoals men in Suriname zegt: “Als het niet gaat zoals het hoort, helpt het niet.” Houd vast aan wat van jou is.