45-jarige arbeider dood nadat muur tijdens werkzaamheden omvalt

Een 45-jarige arbeider is woensdag tijdens werkzaamheden aan de Frederikshoopweg in Suriname om het leven gekomen.

Volgens de eerste informatie is tijdens de werkzaamheden een stenen muur op de man gevallen, met fatale gevolgen.

Een ambulance werd ingeschakeld, maar bij aankomst constateerde het verplegend personeel dat het slachtoffer Steven geen tekenen van leven meer vertoonde.

De politie van Latour doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lichaam wordt vrijgegeven of in beslag wordt genomen voor obductie.