Vrouw over Natio-speler: “Hij stuurde beelden zelf; wilde €30.000 zwijggeld geven”

De jonge vrouw die onlangs aangifte tegen een speler van Natio Suriname deed, vanwege het verspreiden van intieme beelden van de twee, heeft haar lezing van de gebeurtenissen gepubliceerd.
Op Facebook plaatste ze maandagavond een lange verklaring over het uitlekken van de privébeelden. Ze zegt een relatie van een jaar met de voetballer in kwestie te hebben gehad en stelt dat de video zonder haar expliciete toestemming is opgenomen en later door hém zelf in delen is verstuurd. “Iemand anders heeft het daarna overgefilmd”, schrijft ze.
Volgens S. hoorde zij al op 21 juni via een Facebook-post dat de beelden rondgingen. De man zou het vanaf dag één ontkennen en de schuld bij anderen hebben gelegd. S. zegt daarop naar de Surinaamse politie te zijn gestapt. “En dat heb ik gedaan — en ik zou het honderd miljoen keer opnieuw doen.”
De vrouw beweert verder dat zij is benaderd met een aanbod van €30.000 om de zaak in te trekken. “Als hij zo onschuldig is, waarom kwam hij niet zelf? Waarom liet hij anderen mij bellen?” schrijft ze. Ook zegt ze dat de man anderen inzet om haar ‘in een kwaad daglicht’ te zetten ‘om zijn carrière te beschermen’.
S. noemt de relatie ‘mooi en puur’, maar zegt dat haar gevoel nu op nul staat. Ze legt de zaak in handen van de rechterlijke macht en ‘aan God’. “Het recht zal altijd zegevieren. Ik heb niets te verbergen. Ik verdedig geen leugens — en ik ben zeker niet te breken.”
Ok wat wil je nu?? In Ned betalen ze geen miljoenen. Met deze figuren omgaan is alvast vragen om ellende.
Kim K is miljonair geworden met haar sex vidro.
Dit is heel erg kinderachtig om intieme beelden van jou en je vriendin op internet te zetten. Wat wilde de Natiospeler hiermee bereiken? Wilde hij soms laten zien hoe geweldig hij in bed is?
Die dame in kwestie ging ervan uit dat ze een serieuze relationship had met die klootzak. Die dame heeft gelijk om er een politiezaak van te maken?
Hij leert het af om het een volgende keer weer te doen die LOOSER
Ach dame als je zo vrees voor God hebt waarom heb je met hem het bed gedeeld dan zonder met hem getrouwd te zijn zoals God het voorschrijft. Het vleselijk genot en gemeenschap voor het huwelijk is door God verboden dus kom nu niet de schijnheilige madame spelen hier. Trouwens, ik geloof ook geen ka dat hij 30.000 euros geboden heeft om zijn carrière te redden en dat jij zijn aanbod hebt afgewezen. Dit is Suriname he hier plegen ze al voor 3 euro een moord. Je bent gewoon een kenau die uit is op geld. Hoeveel heeft hij aan jou gedurende de 1 jarige relatie gegeven ?
