Vrouw over Natio-speler: “Hij stuurde beelden zelf; wilde €30.000 zwijggeld geven”

De jonge vrouw die onlangs aangifte tegen een speler van Natio Suriname deed, vanwege het verspreiden van intieme beelden van de twee, heeft haar lezing van de gebeurtenissen gepubliceerd.

Op Facebook plaatste ze maandagavond een lange verklaring over het uitlekken van de privébeelden. Ze zegt een relatie van een jaar met de voetballer in kwestie te hebben gehad en stelt dat de video zonder haar expliciete toestemming is opgenomen en later door hém zelf in delen is verstuurd. “Iemand anders heeft het daarna overgefilmd”, schrijft ze.

Volgens S. hoorde zij al op 21 juni via een Facebook-post dat de beelden rondgingen. De man zou het vanaf dag één ontkennen en de schuld bij anderen hebben gelegd. S. zegt daarop naar de Surinaamse politie te zijn gestapt. “En dat heb ik gedaan — en ik zou het honderd miljoen keer opnieuw doen.”

De vrouw beweert verder dat zij is benaderd met een aanbod van €30.000 om de zaak in te trekken. “Als hij zo onschuldig is, waarom kwam hij niet zelf? Waarom liet hij anderen mij bellen?” schrijft ze. Ook zegt ze dat de man anderen inzet om haar ‘in een kwaad daglicht’ te zetten ‘om zijn carrière te beschermen’.

S. noemt de relatie ‘mooi en puur’, maar zegt dat haar gevoel nu op nul staat. Ze legt de zaak in handen van de rechterlijke macht en ‘aan God’. “Het recht zal altijd zegevieren. Ik heb niets te verbergen. Ik verdedig geen leugens — en ik ben zeker niet te breken.”