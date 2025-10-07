Van Dijk-Silos: “Algoe wilde zichzelf in die ministerraad zien. Daarom kletst hij zo met Noersalim”

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos stelt dat de recente uitspraken van oud-minister Soeresh Algoe een indicator zijn dat er binnen de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) een beweging gaande is die tegen de partij is. Volgens de jurist had Algoe waarschijnlijk gedacht dat hij minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) zou worden.

“Het is voor mij een indicator dat er binnen de Nationale Democratische Partij een beweging gaande is die zo tegen de partij is en dat er korte metten mee gemaakt moet worden. Die hele partij heeft de plicht, wie het ook is, om op dit moment de regering van haar partij kritisch te ondersteunen.

Hij wilde zichzelf in die ministerraad zien. Daarom kletst hij zo met Noersalim. En dat is allemaal kinderachtig en goedkoop. Hij heeft zichzelf een brevet van ongeschiktheid gegeven om ooit weer minister te worden”, zei Van Dijk-Silos op D-TV Express.

Volgens de oud-minister is het afkeurenswaardig hoe Algoe zijn eigen partij zo door het slijk heeft gehaald. Daarnaast heeft hij volgens haar gesuggereerd dat president Jennifer Simons een deel van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) gaat verliezen. “Dus je hebt een stel gevaarlijke NDP’ers die de regering gaan willen laten vallen”, aldus de jurist.

Zij vindt dat de groepen die aangeven dat zij nu ontevreden zijn, te vroeg van zich laten horen. Deze personen zouden de regering ten minste een jaar moeten geven en pas volgend jaar hun eventuele ontevredenheid moeten uiten. Algoe zelf zou volgens haar juist minister Harish Monorath van Justitie en Politie moeten hebben uitgescholden in plaats van LVV.

“Gun die vrouw de tijd. Liever had hij JusPol uitgescholden in plaats van LVV. Hij had gedacht dat hij volgens mij LVV-minister zou worden. Bouterse heeft toch ook een reden gehad om hem niet te handhaven?”, aldus Van Dijk-Silos.