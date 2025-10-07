HomeOnderwerpenEconomieSabajo: "Defecte veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent jaagt lokale ondernemers op hoge...
EconomieOverheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Sabajo: “Defecte veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent jaagt lokale ondernemers op hoge kosten”

-

2
NDP-parlementariër Claudie Sabajo

NDP-parlementariër Claudie Sabajo heeft maandag aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni die al ongeveer twee weken stil ligt vanwege een defecte veerboot.

Deze stillegging zorgt voor volgens haar enorm verlies bij lokale ondernemers die afhankelijk zijn van deze route om hun producten af te zetten in Frans-Guyana.

“De veerverbinding is al ongeveer twee weken defect. Dit leidt tot aanzienlijk ongerief en grote economische schade. Deze uitval treft niet alleen reizigers en toeristen, maar vooral de lokale ondernemers die afhankelijk zijn van deze vitale grensroute”, zei Sabajo.

Volgens de NDP’er is deze kwestie van heel dringende aard en vroeg zij daarom aan de Surinaamse regering om via de minister van Financiën & Planning helderheid te verschaffen over de herstelduur of een concreet oplossingsmodel.

“Wanneer mogen wij een oplossing tegemoetzien? De belanghebbenden verwachten een daadkrachtige en spoedige interventie. Wij hebben ook ondernemers vanuit Nickerie die zitten met hun vracht die naar Frans-Guyana gestuurd moet worden.

En vanwege de uitval van de veerdienst zitten ze met hoge kosten, omdat ze dan gebruik moeten maken van de kleine boten. En dat komt hen heel duur te staan”, aldus Sabajo.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Celstraf voor vader en geestelijk verzorger nadat jonge vrouw vrijwel blind raakt door ‘wasi’
Volgend artikel
Vrouw over Natio-speler: “Hij stuurde beelden zelf; wilde €30.000 zwijggeld geven”
RELATED ARTICLES
2 REACTIES

  1. Als we toch met bruggen bouwen bezig zijn kan er naar de mogelijkheid gekeken worden ok hie ook een te bouwen. Wat kost het wie gaat ervoor betalen en wat levert het op en hoe snel is die terug verdiend


    Rapporteer een reactie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen