Sabajo: “Defecte veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent jaagt lokale ondernemers op hoge kosten”

NDP-parlementariër Claudie Sabajo heeft maandag aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni die al ongeveer twee weken stil ligt vanwege een defecte veerboot.

Deze stillegging zorgt voor volgens haar enorm verlies bij lokale ondernemers die afhankelijk zijn van deze route om hun producten af te zetten in Frans-Guyana.

“De veerverbinding is al ongeveer twee weken defect. Dit leidt tot aanzienlijk ongerief en grote economische schade. Deze uitval treft niet alleen reizigers en toeristen, maar vooral de lokale ondernemers die afhankelijk zijn van deze vitale grensroute”, zei Sabajo.

Volgens de NDP’er is deze kwestie van heel dringende aard en vroeg zij daarom aan de Surinaamse regering om via de minister van Financiën & Planning helderheid te verschaffen over de herstelduur of een concreet oplossingsmodel.

“Wanneer mogen wij een oplossing tegemoetzien? De belanghebbenden verwachten een daadkrachtige en spoedige interventie. Wij hebben ook ondernemers vanuit Nickerie die zitten met hun vracht die naar Frans-Guyana gestuurd moet worden.

En vanwege de uitval van de veerdienst zitten ze met hoge kosten, omdat ze dan gebruik moeten maken van de kleine boten. En dat komt hen heel duur te staan”, aldus Sabajo.