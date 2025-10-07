PALU wil koloniale sporen wissen door Nederlandse namen van gebergten te wijzigen

Geen Wilhelminagebergte, Emmagebergte of Brownsberg meer op de kaart, maar namen die uit onze eigen grond en gemeenschappen komen. De PALU heeft in een open brief aan president Jennifer Simons opgeroepen om per 25 november 2025 — precies 50 jaar na de onafhankelijkheid — te beginnen met het hernoemen van geografische kenmerken in Suriname.

Het doel: sporen van koloniale verering wissen en de oorspronkelijke (inheemse) namen herstellen, in overleg met de bewoners van die gebieden.

In de brief stelt PALU dat Suriname weliswaar staatkundig onafhankelijk is, maar dat koloniale naamgeving nog steeds het denken en doen beïnvloedt. Het voorstel is om met bergen, rivieren en watervallen te beginnen: waar oude inheemse benamingen nog bekend zijn, die herstellen; waar namen verdwenen zijn, nieuwe authentieke namen kiezen mét de inheemse gemeenschappen aan tafel.

Het proces moet volgens PALU een zichtbare stap in dekolonisatieworden, passend bij het jubileumjaar.

Waarom nu?

Volgens PALU raakt naamgeving identiteit, onderwijs en toerisme: kaarten, lesmateriaal en borden vertellen nu nog vaak het koloniale verhaal. Met herstel van inheemse namen en transparante, participatieve procedures kan Suriname juist het eigen verhaal zichtbaar maken. De partij vraagt het staatshoofd om het proces officieel te starten in het jubileumjaar, met duidelijke criteria, tijdpad en betrokkenheid van deskundigen en lokale gemeenschappen.

Voorbeelden van koloniale (Nederlandse) bergnamen in Suriname