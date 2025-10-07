Nieuwe RvC voor TAS: Harish Monorath eruit, zijn echtgenote Samantha Gadradj erin

President Jennifer Simons heeft op maandag 7 oktober de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) officieel geïnstalleerd.

Een van de nieuwe leden van de RvC is de jurist Samantha Gadradj, echtgenote van de vorige president-commissaris van de TAS Harish Monorath. Ook haar collega advocate Joan Nibte neemt zitting in de nieuwe RvC die nu onder leiding staat van Donaghy Malone (president-commissaris).

Naast bovengenoemde personen bestaat de RvC verder uit Steven Rodriguez, Rhenius Revales en Jon Martodikromo.

De bijeenkomst vond plaats op het Kabinet van de President, in aanwezigheid van minister Raymond Landveld (TCT). Harish Monorath, nu minister van Justitie, presenteerde als uittredend voorzitter het jaarverslag en zei ‘een gezonde organisatie met stabiele financiën’ achter te laten.

De TAS is de onafhankelijke toezichthouder van de telecom- en ICT-sector en moet eerlijke concurrentie bewaken, basisdiensten toegankelijk houden en klachten van consumenten afhandelen.

Minister Landveld benadrukte dat de wetgeving snel moet worden geüpdatet, met onder meer de komende Wet Elektronificatie, zodat Suriname kan meekomen met de razendsnelle digitale transformatie. Nieuwe RvC-voorzitter Malone belooft de organisatie te versterken en de sector te moderniseren met een toekomstbestendig kader dat innovatie stimuleert en nieuwe spelers aantrekt.