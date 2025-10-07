Miquella Morman door ex-partner bedreigd en mishandeld

Miquella Morman, de alleenstaande moeder die op sociale media in Suriname bekendstaat om haar video’s met haar drie kinderen, zegt dat zij vanmiddag door haar ex-partner is mishandeld bij de school van haar dochter.

Morman deelde op sociale media een foto waarop duidelijk zichtbaar is dat zij verwondingen in haar gezicht heeft opgelopen.

Volgens de vrouw zou haar ex-partner haar ook gisteravond en vanmorgen vier keer met een mes hebben bedreigd.

Morman laat weten dat zij voornemens is om een politiezaak te maken. Onder haar bericht wordt zij door haar volgers bemoedigd om dat zo snel mogelijk te doen.