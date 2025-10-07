HomeOnderwerpenJustitie en politieJIT vernietigt geheime landingsbaan in Pusugrunoe opnieuw
JIT vernietigt geheime landingsbaan in Pusugrunoe opnieuw

Foto (c) OM Suriname

Het Justitieel Interventie Team in Suriname (JIT) heeft, in opdracht van de procureur-generaal en met steun van het Nationaal Leger, opnieuw een illegale landingsbaan in het gebied van Pusugrunoe onklaar gemaakt.

De strip was na eerdere ontmanteling weer in gebruik genomen door drugscriminelen meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De landingsbaan werd al in augustus 2024 ontdekt tijdens een gezamenlijke JIT-operatie. Toen werden twee verdachtenaangehouden en meerdere goederen in beslag genomen. Op instructie van de PG werd de baan destijds vernield om nieuwe illegale landingen te voorkomen.

Bij een recente oriëntatie stuitte het JIT op duidelijke sporen dat de strip door criminelen was hersteld en opnieuw gebruikt. Daarop is in overleg met de PG besloten de baan wederom onklaar te maken, om een nieuwe stroom illegale vluchten af te snijden.

De actie past in het stevige beleid van het Openbaar Ministerie en de regering om georganiseerde en grensoverschrijdende drugscriminaliteit hard aan te pakken en te voorkomen dat Suriname als tussenstation wordt gebruikt.

Het OM benadrukt dat deze inspanningen onverminderd worden voortgezet.

