HomeOnderwerpenJustitie en politieInbraak bij apotheek Noord aan Jozef Israëlsstraat; drie kluizen leeggehaald
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Inbraak bij apotheek Noord aan Jozef Israëlsstraat; drie kluizen leeggehaald

-

0
Politie in Suriname

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden bij apotheek Noord aan de Jozef Israëlsstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de inbraak tussen 03.00 en 06.00 uur is gepleegd. Onbekenden forceerden een raam en wisten de inhoud van drie kluizen mee te nemen.

De buit bestaat uit een geldbedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars, zo bevestigt een apotheker tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Zij geeft aan dat medewerkers van de apotheek de inbraak bij openingstijd ontdekten, waarna de eigenaar aangifte deed bij de politie.

De politie van Geyersvlijt is na de melding ter plaatse geweest en startte een onderzoek. Er is sporenonderzoek verricht en camerabeelden zijn veiliggesteld.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Bromfietser gewond nadat politieauto zijn rijbaan doorkruist
Volgend artikel
PALU wil koloniale sporen wissen door Nederlandse namen van gebergten te wijzigen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen