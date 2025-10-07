Inbraak bij apotheek Noord aan Jozef Israëlsstraat; drie kluizen leeggehaald

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden bij apotheek Noord aan de Jozef Israëlsstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de inbraak tussen 03.00 en 06.00 uur is gepleegd. Onbekenden forceerden een raam en wisten de inhoud van drie kluizen mee te nemen.

De buit bestaat uit een geldbedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars, zo bevestigt een apotheker tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Zij geeft aan dat medewerkers van de apotheek de inbraak bij openingstijd ontdekten, waarna de eigenaar aangifte deed bij de politie.

De politie van Geyersvlijt is na de melding ter plaatse geweest en startte een onderzoek. Er is sporenonderzoek verricht en camerabeelden zijn veiliggesteld.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.