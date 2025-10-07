Gewapende roofoverval op houtbedrijf aan de Avobakaweg

Drie criminelen hebben zondagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd bij een houtbedrijf aan de Avobakaweg ter hoogte van mast 45 in Suriname.

Er wordt vernomen dat twee werknemers, te weten Steven (29) en Hurtly (36), zich op het werkterrein bevonden. Steven was reeds aan het werk toen een van de criminelen hem benaderde en om water vroeg.

Op het moment dat hij de verdachte tegemoet liep, werd hij plotseling overmeesterd door twee anderen die uit het niets opdoken. Hij werd naar een slaapruimte in de barak gebracht en vastgebonden met lakens en dekens.

Kort daarna arriveerde Hurtly op de werkplek. Ook hij werd meteen overrompeld en op dezelfde manier vastgebonden in een slaapruimte. De daders doorzochten vervolgens het kamp en haalden de ruimtes overhoop.

Ze gingen er vandoor met een kettingzaag, een buitenboordmotor, mobiele telefoons, een tas met bromfietsbescheiden en nog nader op te geven goederen.

De slachtoffers raakten niet gewond, maar werden gekneveld achtergelaten. Hurtly wist zichzelf echter te bevrijden en sprong via een raam naar buiten, waarna hij het bos in vluchtte.

Hij kon alarm slaan in het nabijgelegen dorp Pikin Saron, waar een bewoner de politie inschakelde. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.