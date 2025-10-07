Echtpaar Biekram-Wouden 60 jaar getrouwd

Op woensdag 30 september heeft het echtpaar Biekram-Wouden, woonachtig in het ressort De Nieuwe Grond, met trots en dankbaarheid hun diamanten huwelijksjubileum gevierd.

Het echtpaar stapte exact 60 jaar geleden, op 30 september 1965, in het huwelijksbootje. Ze leerden elkaar kennen in hun jeugd, opgegroeid in Billiton en besloten uit liefde en wederzijdse instemming hun leven samen te delen.

Raymon Wilfred Biekram, geboren op 16 maart 1943 in het district Suriname, is afkomstig uit een gezin van 12 kinderen. Hij doorliep de scholen en hielp zijn vader bij diens busbedrijf. Later werkte hij als chauffeur bij onder meer Espee Kippencentrum, Bandaag en tot aan zijn pensioen bij SLM en in de catering.

Zijn vrije tijd besteedt Biekram graag aan wandelen en voetballen en hij geniet nu van zijn welverdiend pensioen.

Rosita Esmé Wouden, geboren op 21 maart 1943 in Paramaribo, is het tweede kind uit een gezin van 10. Na haar school werkte ze in de crèche van haar moeder en later als supervisor bij kledingzaak Stalride. Nadien nam zij de zorg voor het gezin op zich. Zij houdt van tuinieren en zet zich actief in voor de kerk, waar ze ouderen begeleidt.

Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: twee zonen en één dochter. Het echtpaar is inmiddels ook trotse grootouders van zes kleinkinderen en één achterkleinkind.

Het echtpaar is Roomskatholiek en gelooft in saamhorigheid, dankbaarheid en vertrouwen in God. Met dankbaarheid kijken zij terug op de hoogtepunten en mijlpalen van hun lange huwelijk en het gezegende leven dat zij samen hebben opgebouwd.

Namens de districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Jerry Miranda, zijn de felicitaties persoonlijk overgebracht door bestuursambtenaren D. Bhulai en S. Sabajo.

Het echtpaar ontving een bloemstuk, een ingelijste foto en een felicitatiekaart namens het commissariaat. De financiële bijdrage die gepaard gaat met dit bijzondere jubileum wordt gestort op het door het echtpaar opgegeven bankrekeningnummer.

Het echtpaar heeft met veel genoegen de Surinaamse regeringsvertegenwoordigers ontvangen en waardeert de erkenning die hen op deze bijzondere dag ten deel is gevallen.