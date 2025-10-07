Bromfietser gewond nadat politieauto zijn rijbaan doorkruist

Een 17-jarige bromfietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een politieauto aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het slachtoffer liep schaafwonden op en klaagde van pijn aan zijn gehele lichaam.

De tiener werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens een ooggetuige sloeg de prowagen ter hoogte van restaurant Denello’s af en doorkruiste daarbij de rijbaan van de bromfietser, met de aanrijding als gevolg.

De ressortpolitie heeft de zaak in onderzoek.