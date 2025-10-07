Afonsoewa: “Veel kinderen zitten thuis; konden geen plek vinden op scholen”

Hoewel de scholen in Suriname dit jaar landelijk simultaan op 1 oktober zijn gestart, konden volgens NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa niet alle leerlingen vanaf die dag naar school gaan. Dit komt omdat er geen plaatsen op scholen beschikbaar zijn om de kinderen in te schrijven.

“Er zijn heel veel leerlingen die thans thuis zitten, waarvan de ouders dagelijks heen en weer gaan om een school te zoeken voor hun kinderen. Je krijgt namelijk een brief van de Inspectie dat je naar een bepaalde school of enkele scholen moet gaan om plaats te zoeken voor je kind, maar je kunt geen plek vinden voor je kind.

Het is een plicht dat ouders hun kinderen naar school sturen, maar het is de overheid die moet voorzien in plaatsen voor de kinderen op de scholen”, zei Afonsoewa maandag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Zij wenste van de regering te vernemen wat er op korte termijn gedaan zal worden om de grote groep kinderen die niet geplaatst kon worden alsnog te plaatsen.

Een ander probleem dat de NDP’er aanhaalde, is de verre afstand die de jonge kinderen moeten afleggen, omdat zij geen school in de buurt kunnen vinden. DNA-voorzitter Ashwin Adhin noemde dit een zeer ernstig punt en vroeg de regering ook om hierop extra aandacht te vestigen.