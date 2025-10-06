Vrouw doet aangifte tegen Natio-speler wegens verspreiding seksfilmpje

De redactie van Waterkant.net verneemt uit betrouwbare politionele bronnen en op basis van berichten die momenteel viraal gaan op sociale media, dat een jonge vrouw aangifte heeft gedaan bij de politie in Suriname tegen een speler van Nederlandse komaf uit het nationale elftal, beter bekend als Natio.

De vrouw zou in Suriname een liefdesrelatie hebben gehad met de betreffende speler. Tijdens hun intieme momenten werden seksuele handelingen met wederzijdse instemming gefilmd met de telefoon van de speler.

Het beeldmateriaal was, volgens de vrouw, uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mocht onder geen beding met derden worden gedeeld.

Tot haar grote ontzetting ontdekte de vrouw recent dat de video zonder haar toestemming is verspreid en inmiddels viraal circuleert op sociale media. De impact daarvan is volgens haar enorm. Ze spreekt van een diepe persoonlijke en emotionele vernedering en stelt dat haar eer en goede naam ernstig zijn aangetast.

De vrouw benadrukt dat haar toestemming om te filmen niet gold als toestemming voor openbaarmaking. Ze voelt zich misleid door iemand die ze volledig vertrouwde. Inmiddels heeft ze officieel aangifte gedaan bij de Surinaamse politie wegens het verspreiden van pornografisch materiaal.

Volgens informatie die Waterkant heeft ontvangen, zal de nationale selectie van Suriname vandaag aankomen in het land. Het is vooralsnog onduidelijk of de speler in kwestie zich onder de aankomende groep bevindt en of de technische staf of hoofdtrainer maatregelen zal nemen in afwachting van het lopende onderzoek.