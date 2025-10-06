Van Ommeren geeft president Simons tot januari 2026: “Ifi no set’ eng ete baka januari, dan wo kon yepi set’ eng”

Iets meer dan twee maanden na het aantreden van de regering Simons-Rusland heerst er volgens NDP’er Patricia van Ommeren nog altijd veel ontevredenheid in het land. En dat komt volgens haar omdat mensen het financieel nog steeds heel moeilijk hebben. Van Ommeren heeft de getto in Suriname gevraagd om zich kalm te houden en president Jennifer Simons en haar regeerteam tot en met begin januari 2026 de ruimte te bieden om gedane beloftes waar te maken.

“Ifi mi taigi dati a kondre e pina ete, dan i mus’ sab’ san e psa nanga a getto. En hoe lang ga je de getto kunnen vragen om kalm te blijven en dat het goed komt? Ik weet dat dingen niet zo snel binnen twee maanden kunnen worden gedaan. De jaarrede is al gehouden, dus laten we kijken wat er gebeurt in de komende drie maanden of tot januari. Ifi a kondre systeem o kenki. Mi abi a bribi ini mevrouw Jenny dati o set’ eng. En ifi a no set’ eng, dan eng srefi o si dati unu srefi o bigin set’ eng. Dus ifi no set’ eng ete baka januari, dan wo kon yepi set’ eng”, zei Van Ommeren op Sign-in tv.

De gettoleider voerde aan dat het uiteindelijk het volk is dat Simons en haar regeerteam in het machtscentrum heeft geplaatst. Vandaar dat het volk ook het recht heeft om in te grijpen en assistentie te verlenen wanneer het ziet dat de geplaatste mensen het werk niet aankunnen. “Misschien is er een beetje vuurwerk nodig. Wan pikin bombel musu sutu meki a sma kan verstan dati bombel e sutu en wi e fokop. Dan kande so a systeem o kenki”, aldus de NDP’er.

Van Ommeren merkte ook op dat zij in tegenstelling tot enkele van haar partijleden blij is dat oud-president Chan Santokhi toch is toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de gettoleider heeft de VHP-voorzitter als volksvertegenwoordiger nu wel de ruimte om rechtstreeks met het volk te communiceren en met zijn eigen ogen in het veld te zien hoe mensen vijf jaren lang hebben gepinaard.

“Ik ben blij dat hij is gegaan en ik feliciteer hem. Laat hij daar zitten en leren hoe een land bestuurd moet worden. Meki a go arki fa potisma e pina. Want assembleeleden gaan ook op straat zijn en ze gaan zien hoe de mensen pinaren. En dan gaat Santokhi het ook horen. Want ik heb gemerkt dat hij dat niet hoorde de afgelopen vijf jaren. Now fos’ o yere. Now fos’ o yere fa den sma e pina”, aldus de gettoleider.