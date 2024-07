Patricia van Ommeren: “Ghetto kiest voor Simons en geen Abrahams”

NDP’er Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ stelt dat de volksbuurten in Suriname, de zogenaamde ghetto, achter Jenny Simons staat voor wat betreft de invulling van het voorzitterschap van de Nationale Democratische Partij (NDP).

Van Ommeren, die vorig jaar december nog aangaf dat Ramon Abrahams de enige persoon is die het NDP-voorzitterschap van Desi Bouterse kan overnemen, staat nog steeds achter haar eerdere mening, maar benadrukt op instructie te varen van de ghetto.

“Ik heb gezien wat Abrahams gedaan heeft in de NDP en ik zie nog steeds wat hij doet binnen de NDP. Maar het is de ghetto die gaat stemmen. Niemand moet me komen zeggen dat Tourtonne 7 en 8 gaan stemmen. Die mensen daar hebben geen tijd om te gaan stemmen. Ze hebben hun geld al. Na a ghetto o stem.

Me ghetto heeft me laten roepen en me gezegd: ‘is mooi en waar wat Abrahams heeft gedaan, maar laten we een vrouw de kans geven. Laten we Jenny een kans geven. A ghetto wani Jenny’. En ik moet doen wat de ghetto me zegt”, zei Van Ommeren in een interview op Culturu TV.

De keus is volgens Van Ommeren op Simons gevallen omdat de ghetto wil zien of de NDP werkelijk een positieve transformatie zal meemaken.

In mei zei Van Ommeren ook dat zij oud-first lady Ingrid Bouterse-Waldring als de beste kandidaat ziet voor het presidentschap in 2025. Dit omdat de oud-presidentsvrouw de enige persoon is die de visie en plannen van Bouterse het beste kent.

De ghettoleider benadrukt echter dat zij niet achter eens specifieke NDP’er staat, maar achter al haar partijgenoten omdat zij als ‘mama’ niet alleen maar van één kind kan houden.