In Nederland gestrande SLM-passagiers aangekomen in Suriname

Een deel van de in Nederland gestrande SLM-passagiers, is dinsdagavond rond 23.20 uur aangekomen in Suriname.

Surinam Airways heeft een Airbus A330-202 (foto) van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Plus Ultra gehuurd, om de vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam in de komende dagen uit te voeren.

Een deel van de in Suriname gestrande passagiers, zullen woensdagmiddag vertrekken naar Amsterdam. Volgens de SLM zullen uiterlijk vrijdag alle gestrande reizigers vervoerd worden naar hun bestemming.

Een lavatory service wagen is afgelopen vrijdag op de Johan Adolf Pengel luchthaven in botsing gekomen met het gehuurde Air Belgium toestel, waardoor de SLM Mid-Atlantische vluchten van de afgelopen dagen werden geannuleerd.

Technici onderzoeken momenteel de schade aan het vliegtuig van Air Belgium. Volgens SLM waarnemend directeur Steven Gonesh, zal er in de komende dagen meer duidelijkheid komen over de omvang van de schade.

De verwachting is dat na het onderzoek de normale vluchtoperaties snel kunnen worden hervat, zodat de reizigers hun geplande reizen kunnen voortzetten.