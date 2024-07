Leden familie Basnoe veroordeeld voor witwassen en ondergronds bankieren

De rechtbank in Nederland heeft enkele leden van de Amsterdams-Surinaamse familie Basnoe veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij witwassen, ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens het Parool kreeg de 56-jarige Imranalie Basnoe een celstraf van zes jaar. Drie andere familieleden kregen celstraffen van 4 jaar, 44 maanden en 40 maanden.

Deze hoofdverdachte Imranalie Basnoe, ook wel bekend als ‘Bassie’, werd volgens de krant schuldig bevonden aan het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Hij leidde een criminele organisatie die bijna 96 miljoen euro witwaste en bankierde zonder vergunning.

De familieleden hadden afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie voor strafvermindering in ruil voor het accepteren van de bewijzen tegen hen.

De Basnoe-familie opereerde van 2018 tot 2022 als een criminele organisatie die ondergronds bankierde voor de onderwereld, inclusief bekende criminelen. In totaal werd meer dan 95 miljoen euro witgewassen via honderden transacties. De familie had klanten in landen als Dubai, Suriname, Ecuador, Colombia en Mexico, wat hun rol in de internationale drugseconomie bevestigde.

De activiteiten van de familie vonden plaats vanuit een clandestien hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost, met nevenvestigingen in winkels verspreid over de stad, waaronder een reiswinkel in De Pijp en een tropische winkel aan het Krugerplein. Deze winkels dienden als dekmantel voor hun illegale activiteiten.

De veroordeelden zullen direct hun straf uitzitten en waardevolle bezittingen inleveren, waaronder panden en luxe goederen.