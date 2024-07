Brand verwoest stenen woning aan de Celonstraat in Suriname

Een stenen woning aan de Celonstraat in Suriname is zaterdagavond door een brand volledig verwoest. De laagbouwwoning, met een oppervlakte van ongeveer 6 bij 7 meter, brandde volledig af.

Een buurtbewoner hoorde een knal en ging op onderzoek uit. Tot haar schrik ontdekte ze dat het huis in lichterlaaie stond. Ondanks snelle melding aan de autoriteiten, kon de Surinaamse brandweer niet voorkomen dat het huis en de volledige inboedel verloren gingen.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas was het huurhuis aangesloten op het EBS-net. Het is nog niet bekend of het huis tegen brand was verzekerd. Gelukkig waren de huurders ten tijde van de brand niet thuis, waardoor er geen gewonden vielen.

De politie van Houttuin was snel ter plaatse en heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Op dit moment is de oorzaak van de brand nog niet bekend.