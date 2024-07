Bijtanken dienstvoertuigen op rekening Justitie weer stopgezet

Het bijtanken van dienstvoertuigen op rekening van het ministerie van Justitie en Politie bij Roy Bhoedoe Enterprises N.V. is dinsdag weer stopgezet.

Dat blijkt uit een bericht van het bedrijf in Suriname aan al hun retailers. Justitie zelf roept in een bericht alle betrokkenen op om hiermee rekening te houden.

Volgens het bericht van justitie zullen er binnenkort aanvullende details en richtlijnen worden verstrekt over wanneer en hoe de dienstvoertuigen opnieuw kunnen bijtanken.

Het is op dit moment niet duidelijk waarom de brandstofleveringen bij Roy Bhoedoe Enterprises N.V. zijn stopgezet. In maart was dat ook al het geval. Toen was er sprake van een achterstallige betaling

Het ministerie werkt aan een oplossing en houdt alle betrokkenen op de hoogte van de voortgang.