27-jarige man dood aangetroffen in auto

Een 27-jarige man is dinsdagmiddag dood aangetroffen in een auto aan de Moejejekreekstraat in Suriname

De Surinaamse politie ontving een melding dat een man zichzelf zou hebben neergeschoten. Hierop werd direct een ambulance ingeschakeld, die snel ter plaatse was. Bij aankomst bleek dat de man geen tekenen van leven meer vertoonde, maar dat er geen schotwond is aangetroffen.

Een arts, die ter plaatse kwam voor een lijkschouwing, stelde de dood officieel vast. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 27-jarige Chivaro B.

Uit het onderzoek van de Forensische Opsporing blijkt dat er geen tekenen van een misdrijf op het lichaam zijn waargenomen.

Gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer heeft de arts besloten om het lichaam voor obductie in beslag te nemen om alle mogelijke oorzaken van de dood uit te sluiten. Het is bekend dat het slachtoffer geen eerdere ziektes had.

De politie van Munder was ter plaatse voor verder onderzoek.