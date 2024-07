Steven Reyme: “Ongekend dat het erop lijkt dat twee regeringen campagne voeren”

Volgens A20-voorzitter Steven Reyme is het nu duidelijk dat de Surinaamse regering uit twee regeringen bestaat.

“Dat de ene regering doet wat die wil en de andere ook. Een jaar voor de verkiezingen in Suriname voeren twee regeringen campagne, terwijl ze ervoor moeten zorgen dat dingen juist gerealiseerd moeten worden naarmate het einde van hun zittingsperiode nadert. Maar ze zijn bezig met de verkiezing. Dat is ongekend”, zei Reyme in een interview op Culturu TV.

De VHP en de ABOP/PL hebben in mei officieel de kick-off gedaan van hun verkiezingscampagne en ondertussen hebben verschillende exponenten uit alle drie partijen laten doorschemeren dat zij door de andere partner belemmerd worden om zaken voor hun achterban te realiseren.

Reyme, die pas herkozen is als voorzitter en zich opmaakt voor deelname aan de verkiezingen volgend jaar, ziet dit als een zeer ongezonde zaak. Volgens de politicus is zijn partij aan het groeien omdat het Surinaams volk moe is van de oude politiek.

“Het volk wil iets nieuw omdat zij moe is om steeds door dezelfde cyclus te gaan. We staan op een kruispunt en we gaan straks 20 miljard verdienen uit oil & gas. Als je dezelfde leiders weer zet, dan is de garantie bijna honderd procent dat mensen zullen gaan voor hun partijpolitiek, kapitalisten en loyalisten. Dus ik denk dat het volk zich daarvan bewust is. Zeker de jongere mensen”, aldus de politicus