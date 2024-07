Onderwijzer aangehouden voor mishandeling van eigen zoon

Een 45-jarige leerkracht is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens stelselmatige mishandeling van zijn eigen zoon.

De 17-jarige zoon had genoeg van de dagelijkse mishandelingen door zijn vader S.M. en verhuisde naar zijn oma.

De onderwijzer bleef de jongen echter lastigvallen bij de woning van zijn schoonmoeder. Uiteindelijk ondernam de tiener stappen tegen zijn vader en deed aangifte.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vader S.M. in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Huiselijk Geweld.