Gemaskerde mannen rukken zak met geld uit handen pomphouder

Aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname is een ondernemer van een servicestation afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een beroving.

Twee gemaskerde mannen hebben de man beroofd van de dagopbrengst, een bedrag van 40.000 Surinaamse dollars.

Het slachtoffer, de 64-jarige A.K., had kort voor de beroving zijn zaak gesloten en liep richting zijn woning, die naast het servicestation is gelegen. Terwijl hij de dagopbrengst in een zak bij zich droeg, werd hij in de directe omgeving geobserveerd door de daders.

Hoewel een voertuig in de buurt geparkeerd stond, had de ondernemer niet door dat hij in de gaten werd gehouden.

Op een gegeven moment stapten twee gemaskerde mannen uit een grijze Toyota Caldina, waarvan de kentekenplaten nog onbekend zijn. De daders rukten de zak met geld hardhandig uit de handen van de ondernemer en renden terug naar de auto, die klaarstond voor hun vlucht. Ze zijn daarna snel richting de Bomaweg gereden.

Gelukkig heeft de ondernemer tijdens de beroving geen letsel opgelopen. De politie van Santodorp werd onmiddellijk gealarmeerd en startte een onderzoek ter plaatse. Op dit moment ontbreekt elk spoor van de verdachten, maar de politie werkt aan hun opsporing en aanhouding.