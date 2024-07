Code Oranje in Suriname: mogelijke wateroverlast door tropische stormen

Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft maandag 1 juli laten weten volop bezig te zijn met voorbereidingen voor mogelijke wateroverlast in Suriname als gevolg van naderende tropische stormen en orkanen.

In recente spoedvergaderingen met de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) en het Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH) is het dreigende onweer besproken dat Suriname mogelijk kan treffen.

Het NCCR zegt dat de staat van paraatheid is verhoogd naar Code Oranje. NCCR-coördinator Jerry Slijngard roept de samenleving op om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen wateroverlast.

Hoewel Suriname en Guyana minder risico lopen dan eilanden zoals Grenada en Trinidad en Tobago, heeft een recente storm langs de Surinaamse kust al geleid tot langdurige regenval en overstromingen op meerdere locaties. Slijngard waarschuwt: “Vergelijkbare situaties kunnen zich herhalen.”

Het huidige weersysteem beweegt langs de noordkant van de Surinaamse kust en brengt zware regenval met zich mee. Vooral de kustgebieden zullen naar verwachting aanzienlijke wateroverlast ondervinden. Bewoners worden geadviseerd waardevolle spullen hoger te plaatsen en waterdichte laarzen te dragen.

Het NCCR heeft intensieve gesprekken gevoerd met diverse diensten zoals de brandweer, het leger, de politie en de meteorologische dienst om de noodhulp en samenwerking te coördineren. Naast de nationale voorbereidingen is Suriname ook klaar om, indien nodig, hulp te bieden aan andere landen in de regio.

“Als onderdeel van het Caraïbisch gebied en lid van CDEMA dragen wij een verantwoordelijkheid om ondersteuning te bieden aan landen die getroffen zijn door natuurrampen,” aldus Slijngard. “Suriname en Guyana kunnen vanuit hun positie gemakkelijk hulp bieden wanneer dat nodig is en er een verzoek om bijstand wordt gedaan.”

Het NCCR heeft een aantal richtlijnen uitgegeven om de veiligheid van de bevolking te waarborgen: