Automobiliste die met drie inzittenden in trens ‘vloog’ heeft geen rijbewijs

De jonge vrouw, die zondagochtend samen met drie inzittenden met een personenauto in een trens ‘vloog’ langs de Indira Gandhiweg, is niet in het bezit van een rijbewijs. Het voertuig is ook niet ter herkeuring aangeboden.

De bestuurster, nog een jonge vrouw en twee minderjarige kinderen raakten gewond. Het viertal werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De automobiliste verklaarde aan de politie dat zij over de Indira Gandhiweg reed richting Lelydorp. Ter hoogte van de Gobardhanweg verloor zij de controle over het stuur, waardoor de auto van de weg raakte en vervolgens in de trens terechtkwam.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd. De afdeling Verkeer Regio Midden Suriname heeft de zaak in onderzoek.