Atompai: “We zijn te corrupt in Suriname en een ieder denkt te veel aan zichzelf”

NPS’er Poetini Atompai, die ook voorzitter is van de Surinaamse Politie Bond (SPB), stelt dat Surinaamse politici een slechte inborst hebben.

“We zijn te corrupt in Suriname en een ieder denkt te veel aan zichzelf. Niemand denkt aan het algemeen belang. Dat maakt dat het moeilijk is voor ons als land om door te breken”, zei Atompai in een interview op Culturu TV.

Volgens de nieuwbakken politicus moeten Surinamers gaan begrijpen dat ze minder hebzuchtig moeten zijn en harder moeten gaan werken indien ze meer dingen willen hebben.

Als voorbeeld noemt hij oud-NPS-voorzitter Ronald Venetiaan die gedurende drie termijnen als president het land heeft opgetrokken naar een bepaalde hoogte. De leiders die na hem zijn gevolgd hebben het land volgens Atompai niet kunnen brengen naar wat het vandaag zou moeten zijn.

“U ziet zelf waar het land toen was en waar het nu is. U ziet zelf dat de mensen die het tot de dag van vandaag hebben genomen, den man no man tyari en.

Dus wij zijn genoodzaakt om het weer te nemen”, aldus de NPS’er die vindt dat politieke leiders vaak ook debet zijn aan het verdelen van het Surinaams volk.