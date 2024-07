VHP’er Wang: “We moeten niet bang zijn om weer naar het volk te gaan”

VHP-parlementariër Chuanrui Wang stelt niet bang te zijn om weer dezelfde buurten in Suriname af te lopen om de huis aan huis campagne van de VHP, de zogenaamde Meet the People, te voeren. Ook in de volksbuurten waar er ontevredenheid heerst over de regering Santokhi-Brunswijk.

“Vier jaren terug hebben we gelopen te Latour, Pontbuiten, overal. Ik ben al bezig met de planning van the Meet the People, ook een heleboel collega’s en structuren van de VHP, en we gaan naar alle buurten. We gaan naar al de mensen waar we hebben gelopen. Geyersvlijt, Centrum, Blauwgrond, Rainville, noem maar op.

Ik zie het als een examen. Ik heb vier jaren gewerkt en het is nu tijd dat de samenleving, het volk, me een cijfer moet geven. Dan moet ik niet bang zijn fu go miti den mang. Mo go gewoon”, zei Wang in een radio-interview.

De volksvertegenwoordiger voerde aan zijn best te hebben gedaan in De Nationale Assemblee en daarom uit te kijken naar de feedback vanuit de mensen in de buurten in vooral Paramaribo waar hij in 2020 is gekozen met 804 stemmen.

“Met beperkte middelen hebben de regering, maar ook wij DNA-leden ons best gedaan. Wij hebben geprobeerd om de mensen te helpen. Dus we moeten niet bang zijn om weer naar het volk te gaan.

Als het volk ons een onvoldoende geeft dan staan we daar en we accepteren het. We teki eng. Maar het is niet zo dat althans ik wegren voor de uitslag”, aldus Wang.