Van Samson vindt dat NPS voor Olie & Gas zelfs met Satan bereid is samen te werken

“Wanneer je die olie al ruikt en bijna dat gas al proeft, dan ook al moet je met Satan samenwerken…zijn ze bereid. Want het ministerie van Olie & Gas willen ze hebben toch”.

Zo reageert VHP-parlementariër Cedric van Samson op de recente uitspraak van NPS-voorzitter Gregory Rusland over hoe hij kijkt naar een eventuele samenwerking tussen de NPS en NDP.

Van Samson voert aan dat hij aan de ene kant toch blij is dat de NPS vaker aangeeft dat zij niet meer wenst samen te werken met de VHP. Het kan volgens hem misschien ook dat er hiermee wordt aangegeven dat de groene partij inderdaad samen zal gaan werken met de NDP, aangezien men al geruime tijd de ogen heeft gericht op het nog op te richten ministerie van Oil & Gas en het beheren van de olie-inkomsten vanaf 2028.

Volgens de VHP’er weten alle NPS’ers zelf dat de NDP de huidige economische crisis in Suriname heeft veroorzaakt.

“De NDP heeft ons in dit probleem gebracht. Want dat weten alle NPS’ers. Ze hebben zelf ook gezegd dat wat er in de periode 2010 tot 2020 is gebeurd het ergste is dat onze economie is overkomen. Ik hoor mensen zo vaak aangeven dat de NDP de verkiezing moet winnen om Bouterse gratie te geven. Gaat de NPS daaraan meewerken?

Ik zeg je nu al: de VHP ondersteunt geen beestenplezier. Wij gaan niets dat tegen de wet is draaien omdat we graag Oil & Gas willen hebben en met je willen werken. Daarom zeg ik dat deze verkiezing de verkiezing zal zijn die de toekomst van Suriname zal bepalen”, aldus de Surinaamse politicus.