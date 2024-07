Twee gewonden bij zware aanrijding tussen drie auto’s Indira Gandhiweg

Twee mannen zijn vannacht even voor 04.00 uur gewond geraakt bij een zware aanrijding tussen drie personenauto’s aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Het geval deed zich voor in de omgeving van de Vredenburgweg.

De slachtoffers hebben snijwonden opgelopen en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Alle drie voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.