Surinaamse militairen ontvangen medaille voor trouwe dienst

Op vrijdag 28 juni was het feest bij het ministerie van Defensie in Suriname; maar liefst 80 militairen werden gedecoreerd voor hun trouwe dienst van 10 en 15 jaar. Een moment van trots en erkenning dat de harde inzet van deze mannen en vrouwen in uniform in de schijnwerpers zette.

Minister van Defensie, Krishna Mathoera, sprak lovende woorden uit bij de ceremonie. “Deze medailles zijn een verdiende erkenning,” zei de minister. Ze riep het personeel op om inspirerende voorbeelden te zijn en moed en heldhaftigheid uit te stralen. Mathoera beloofde ook om door te gaan met het uitdelen van achterstallige medailles, en benadrukte het belang van betrokkenheid en initiatief binnen de militaire rangen.

Kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, benadrukte de zware verantwoordelijkheid van de militairen: “Onze taak is het verdedigen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Suriname. Dit is geen gemakkelijke opgave en brengt veel gevaren met zich mee.” Hij wees erop hoe militairen vaak lange tijd weg zijn van hun families en onder hoge druk werken, altijd klaar om in actie te komen.

De kolonel prees de militairen voor hun doorzettingsvermogen en loyaliteit. “10 of 15 jaar trouw dienen zegt veel over onze collega’s hier. We mogen er allemaal trots op zijn. Wees een voorbeeld voor anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.”

Het was een dag van erkenning en trots voor de militairen die zich onvermoeibaar inzetten voor de veiligheid van Suriname.