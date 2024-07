Roué Verveer en Sally weer samen op het podium in Nederland

Na het overweldigende succes van de vorige keer, zijn cabaretier Roué Verveer en stand-up comedy-sensatie Sally uit Suriname later dit jaar weer op de Nederlandse podia met een gezamenlijke show.

De eerste show is op 29 september in Amsterdam. Daarna zijn er nog drie shows op 1, 6 en 13 oktober respectievelijk in Zoetermeer, Rotterdam en Almere.

Deze voorstelling belooft opnieuw een avond vol humor en entertainment te worden, liet Verveer vanmorgen weten.

Roué Verveer, bekend om zijn scherpe en humoristische kijk op de maatschappij, zal het podium delen met Sally, die dit jaar haar nieuwe one-man show presenteert. De voorstelling wordt volledig in het Surinaams gesproken.

Roué Verveer en Sally hebben eerder bewezen een succesvolle combinatie te zijn, waarbij hun optredens niet alleen grappig, maar ook inspirerend en verbindend zijn.

Kaarten zijn nu te koop via www.roueverveer.nl. Gezien het grote succes van de vorige editie, wordt aangeraden snel tickets te kopen om teleurstelling te voorkomen. (via Suriname.NL)