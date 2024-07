President Santokhi roept MKMO’s op door te gaan met investeren

President Chandrikapersad Santokhi riep de Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO’s) op om door te gaan met investeren. “U bent de backbone van de economie”, dit zei het staatshoofd op vrijdag 28 juni in de Congreshal, waar 32 ondernemers een overeenkomst voor een grant hebben getekend en symbolisch een cheque in ontvangst mochten nemen vanuit het SURGE-project. Dit project wordt gefinancierd in samenwerking met de Wereldbank en uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) samen met de partner Solidaridad.

Het SURGE-project richt zich niet alleen op het versterken van het algemene zakenleven, maar ook op vrouwelijk ondernemerschap en plattelandsgemeenschappen. In totaal hebben zich 456 MKMO’s aangemeld voor het programma. Hiervan zijn 43 individuele bedrijven en 13 groepen geselecteerd om een bijpassende grant te ontvangen.

Susan Bansropansingh, componentcoördinator van het SCSDP merkte op dat er een deelname is van ongeveer 48% vrouwen, waarvan 25 procent uit inheemse gemeenschappen komt en veertien procent uit Marron gemeenschappen.

President Santokhi gaf aan dat de bijdrage en ondersteuning van de MKMO’s aan de economie niet meer weg te denken is. Hierbij verwees het staatshoofd naar de natuurlijke hulpbronnen, zoals de opkomende Oil & Gas. Hij gaf aan dat deze eens zal opraken. “Maar uw ondernemerschap gaat niet opraken; dat gaat door. En dat is de kracht van dit project”, benadrukte de regeringsleider.

Het staatshoofd wees de aanwezigen op de drastische aanpassingen, welke de regering heeft moeten plegen om de economie weer gezond te maken en projecten zoals SURGE tot een succes te maken. Ondanks de moeilijke situatie heeft de regering een strategie ontwikkeld om drastische veranderingen te brengen in het beleid en de financiële situatie van het land.

Eric Hansen, directeur van SURGE noemde het programma een bewijs van de inzet van de regering om de economische groei te bevorderen door een aanzienlijke investering te doen in de ruggengraat van onze economie. “We injecteren niet alleen de broodnodige kapitaalinvesteringen, maar we katalyseren ook een sneeuwbaleffect. Dat zal door ons hele economische landschap rimpelen en weergalmen met impact op bedrijven, mensen en gemeenschappen in alle tien districten. De inzet van deze 6,2 miljoen dollar uit het totaalbudget van SURGE van 220 miljoen dollar, leidt tot een onmiddellijke toename van de operationele capaciteiten van elke MKMO om meer concurrerende goederen en diensten van hogere kwaliteit te produceren en te verkopen”, benadrukte Hansen.

Voor minister Reshma Kuldipsingh van Economische Zaken markeert dit niet alleen een mijlpaal voor deze bedrijven, maar ook voor de economische toekomst van Suriname. De minister gaf aan dat er met de Wereldbank wordt onderhandeld om extra middelen uit het project ter beschikking te stellen van een vierde cohort.

“We weten allemaal dat toegang tot financiering, tot kapitaal, een van de grootste uitdagingen is, en niet alleen in Suriname, maar overal”, onderstreepte de minister. De grant vormt niet alleen een financiële injectie, maar ook een krachtige investering in de toekomst van Suriname.