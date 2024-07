Petrono Poeketie wint CUFF kampioenschap belt voor Suriname

Petrono ‘The Notorious Adjainy’ Poeketie heeft zaterdag wederom bewezen een vechter van wereldklasse te zijn door de Amerikaan Isaiah Stehman in de tweede ronde met een TKO te verslaan tijdens het CUFF 19 (Caribbean Ultimate Fist Fighting) Gala in Trinidad en Tobago. De overwinning leverde de Surinaamse vechter de belt op.

‘The Notorious Adjainy’, met een indrukwekkend MMA-record van nu 6 overwinningen, heeft eerder dit jaar al een kampioenstitel gewonnen voor Suriname tijdens het Ruff en Tuff Gala in Guyana.

“Ik wil nog 2 à 3 gevechten doen, dan ga ik PRO vechten. Wat vaststaat, is dat ik in november mijn titel tijdens CUFF 20 op Trinidad verdedig tegen een Canadees”, zegt de Surinaamse vechter aan Waterkant.Net.

De prestatie die Poeketie heeft hij bereikt is dankzij de steun van zijn trouwe sponsors, supporters en met inbreng van zijn eigen spaargeld. Opmerkelijk is dat hij alleen is gereisd naar Trinidad. Omdat de vliegtickets naar Trinidad door de atleet zelf bekostigd moeten worden, is hij noodgedwongen steeds zonder zijn eigen coaching staff gegaan.

“Het is roeien met de riemen die ik heb en zoals mijn naam zegt, ik ben een Adjainy, ik geef niet op. Ik vlieg alleen naar Trinidad, en heb een hele goede band opgebouwd met de grote trainer Kerry Grant daar. Hij stond met zijn team in mijn hoek en u ziet het resultaat”, aldus de kampioen.