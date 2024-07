Nederlandse man overlijdt tijdens vakantie in Suriname

Een 63-jarige man uit Nederland is maandag in alle vroegte overleden tijdens zijn vakantie in Suriname. Het tragische incident vond plaats aan de Subaidastraat in Suriname, waar hij samen met zijn echtgenote verbleef.

Volgens de echtgenote, die door de redactie van Waterkant.Net werd gesproken, heette het slachtoffer Hendrik J. Hij vierde op zaterdag 22 juni zijn 63e verjaardag.

Zijn echtgenote Nadia vertelde dat Hendrik last had van een ernstige hoest. Rond 04.00 uur ’s nachts werd hij wakker door een hevige hoestbui en ging naar de badkamer. Nadia werd ook wakker en volgde hem, waarna ze zag dat haar man bloed aan het spugen was.

Ze wekte haar broer om hen te helpen om Hendrik naar het ziekenhuis te brengen. Terwijl ze zich klaarmaakten, hoorde Nadia geluid uit de badkamer. Daar trof ze haar man op de grond aan, hevig bloedend uit zijn mond en zonder tekenen van leven.

Volgens de vrouw zouden ze donderdag aanstaande terugkeren naar Nederland.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en verrichtte ter plaatse onderzoek. In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt bepaald of het lichaam wordt vrijgegeven of voor obductie in beslag wordt genomen.