Man overlijdt na incident in eigen tuin aan de Tout Lui Fautweg

Op zondagavond 30 juni vond er een tragisch incident plaats aan de Tout Lui Fautweg in Suriname. Een man was rond 19.00u in zijn tuin bezig toen hij plotseling in elkaar zakte.

Hij moet daarbij een harde slag aan zijn hoofd hebben gekregen, waardoor er een ernstige bloeding ontstond.

Er werd onmiddellijk een ambulance ingeschakeld die snel ter plaatse arriveerde. Het ambulancepersoneel constateerde echter geen tekenen van leven meer bij de man.

Hij had een diepe wond aan de achterkant van zijn hoofd, wat wees op een zware impact.

De Surinaamse politie en andere noodzakelijke instanties werden snel naar de locatie gedirigeerd en de situatie wordt momenteel onderzocht.

De autoriteiten proberen de toedracht van dit tragische voorval te achterhalen.