Keti Koti boodschap: Sterke jongeren maken samen een betere toekomst!

[INGEZONDEN] – Beste Surinamers, we vieren op maandag 1 juli 2024 een bijzonder moment in onze geschiedenis: het is dan 161 jaar geleden, op 1 juli 1863, dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Het is een dag van reflectie, herinnering en vooral viering van onze vrijheid.

In het bijzonder wil ik mijn felicitaties richten aan de Afro-Surinaamse gemeenschap, wier voorouders met immense moed en vastberadenheid vochten voor hun vrijheid en waardigheid. Sterke jongeren maakten toen een betere toekomst mogelijk, en hetzelfde geldt voor ons vandaag.

Onze voorouders, jong en oud, namen immense risico’s om zich los te rukken van de gruwelen van de slavernij. Zij zetten hun leven en dat van hun dierbaren op het spel, maar lieten zich niet weerhouden in hun streven naar vrijheid en gerechtigheid. Het waren juist de jongeren die destijds het voortouw namen en initiatieven ondernamen om te strijden tegen deze extreme mensonterende vorm van uitbuiting.

Door hun moed en doorzettingsvermogen hebben zij de toekomst van hun nazaten verbeterd. Dit zijn de voorbeelden die wij moeten volgen en eren, niet alleen met woorden, maar ook door daden.

Als nakomeling van deze heldhaftige vrijheidsstrijders ben ik diep doordrongen van de betekenis van deze dag. Niet iedereen kon destijds vluchten. Velen bleven op de plantages omdat ze te oud, te zwak waren of omdat ze voor anderen wilden zorgen die niet weg konden. Sommigen kozen ervoor om van binnenuit te strijden. Deze verschillende vormen van verzet tonen aan dat er vele manieren zijn om bij te dragen aan de strijd voor vrijheid en gerechtigheid. Dit is een les die we moeten meenemen in onze huidige tijd.

Vandaag de dag verkeert ons land in een staat van verloedering. Jongeren zien hun dromen in rook opgaan door de maatregelen en het beleid van onze huidige leiders. De toekomst lijkt somber, en velen van ons voelen zich ontmoedigd en hopeloos. Het is een situatie die we niet kunnen negeren. We mogen niet aan de kantlijn blijven staan. Het is tijd om op te staan en te vechten voor een betere toekomst, net zoals onze voorouders dat deden.

Sommigen van ons zijn erin geslaagd om zich te onttrekken aan het systeem, maar velen gaan nog gebukt onder het juk van de regering. Laten we als jongeren landelijk samenspannen tegen het onrecht dat ons thans door beleidsmakers wordt aangedaan. We moeten ons laten inspireren door de eenheid en vastberadenheid van onze voorouders. Het is thans zaak om het tij keren en de weg vrij te maken voor onze eigen ontwikkeling en het onze dromen waar te maken. Onze toekomst ligt in onze handen, en het is aan ons om die te vormen en te beschermen.

Op deze bijzondere dag wens ik iedereen een vreugdevolle Keti Koti. Laten we onze vrijheid vieren en tegelijkertijd nadenken over de verantwoordelijkheid die deze vrijheid met zich meebrengt. Samen kunnen we bouwen aan een beter Suriname, waar rechtvaardigheid, gelijkheid en kansen voor iedereen centraal staan.

Mi e winsi ala sma wan switi Keti Koti!

Rildo Aserie

Jongerenvertegenwoordiger

Hoofdbestuur BEP