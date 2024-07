Artiest ‘Koulken’ slachtoffer van misdrijf; Cubaan aangehouden

Afgelopen week werd de 45-jarige Raoel Hasselbaink alias ‘Koulken’ dood aangetroffen in het water aan de Jeroen Boschstraat in Suriname. Uit obductie is gebleken dat Hasselbaink door middel van een misdrijf om het leven is gebracht.

Kort na de vondst van het lichaam arresteerden leden van de afdeling Kapitale Delicten een verdachte.

Een familielid van het slachtoffer heeft laten weten dat de familie zelf de verdachte in beeld heeft gebracht. Aanvankelijk dacht de arts, die de dood constateerde, dat het slachtoffer door een acuut hartinfarct was overleden.

De familie drong echter aan op een obductie vanwege verdachte omstandigheden, zoals een verplaatste vuilnisbak, een kapotte hark in de buurt van het lichaam, en een enkele slipper aan Raoels voet. Ook werden er bloedsporen op de trui van het slachtoffer aangetroffen.

Hasselbaink stond bekend als een rustige man die klusjes deed voor zijn buurtgenoten en vruchten verkocht om in zijn levensonderhoud te voorzien. Ondanks zijn drugsgebruik had hij een vaste woonplaats en was hij geen dakloze. Volgens buurtbewoners werd het lichaam van Hasselbaink in de vroege ochtenduren gevonden, waarna de politie en ambulance ter plaatse kwamen.

Een buurtbewoner verklaarde dat hij eerder op de avond Hasselbaink had gezien en dat een Cubaanse man, die een afspraak had om samen te harken, een verwonding aan zijn hoofd en schrammen op zijn lichaam had. Deze man, Anthonio V.M., gaf toe eerder met Hasselbaink te hebben gevochten.

Nadat de familieleden van Hasselbaink hun eigen onderzoek hadden verricht, confronteerden zij de man met de dood van Raoel en informeerden de politie.

De recherche van Kapitale Delicten werd ingeschakeld en heeft Anthonio V.M. gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. De obductie wees uit dat Hasselbaink door stomp geweld, verstikking en verdrinking om het leven is gekomen.

Op 28 juni werd het lichaam van Hasselbaink aan zijn nabestaanden vrijgegeven voor de begrafenis. Hasselbaink was oprichter van KDL en lid van de Surinaamse a capella groep “Humphrey and Friends”.