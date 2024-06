Van Samson: “Adhin weet dat een hindoestaan nooit voorzitter van de NDP gaat worden”

“Adhin pe? Voorzitter NDP? Nooit! Hij wist het: het is zomaar. Adhin weet dat een hindoestaan nooit voorzitter van de NDP gaat worden”, zegt VHP-parlementariër Cedric van Samson over het feit dat ex-vicepresident Ashwin Adhin zich nog niet kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap bij de Nationale Democratische Partij (NDP).

Ook is er binnen die partij geen oproep bij de achterban om hem in deze positie te krijgen. Als oud NDP’er stelt Van Samson dat zijn opmerking niet in de raciale sfeer getrokken moet worden, maar dat een ieder die de paarse partij goed kent zal begrijpen waarom hij dit zegt.

“Omdat de partij met een soort onderbuiksgevoel is gevoed. Want we weten nog toch: ‘wan koelie nom tron president’. En het kwam niet van andere mensen. Het is een onderbuiksgevoel dat gevoed werd binnen die gelederen van die partij. Het is net als Parmessar zou president worden. Dat was een set van het moment. Iedereen die de NDP kent weet wat kan en wat niet. Dus ik vind het jammer als Adhin geloof erin had gehad, want dan kent hij de NDP echt niet”, aldus de VHP’er.

Momenteel heeft Jenny Simons zich al kandidaat gesteld voor het voorzitterschap, terwijl Ramon Abrahams slechts heeft aangegeven ambitie te hebben voor deze positie.

Van Samson stelt dat beide personen hun strepen hebben verdiend binnen de organisatie. Als gewezen NDP’er snapt hij alleen niet waarom er een oproep is om gewoon een vrouw op de voorzittersstoel te plaatsen. Want indien dat nu gebruik is, verwacht hij dat in 2030 er naar een transgender voorzitter zal worden gevraagd.