Van der San: “ABOP moet met 100% groeien om huidige 10 zetels te kunnen behouden”

Bestuurskundige tevens oud-directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, stelt dat de Nationale Partij Suriname (NPS) ervoor moet zorgen dat die met 100% groeit bij de verkiezingen van Suriname op 25 mei 2025. Hierdoor zal de groene partij goed genoeg zijn om 12 zetels te halen.

De partij van vicepresident Ronnie Brunswijk, ABOP, moet volgens de bestuurskundige aan de andere kant juist ervoor zorgen dat die met 100% groeit om die 10 zetels in ABOP/PL verband die zij nu heeft te behouden.

“Want in het nieuw systeem zijn deze 10 zetels nu veranderd in 5 zetels. Dus den musu gro nanga 100% fu meki a tron 10 baka. NPS moet zorgen dat die met 100% groeit om 12 zetels te halen. Groeit die met 50% dan worden het maar 9 zetels”, zei Van der San in het programma Bakana Tori.

Van der San maakte een analyse van verschillende politieke partijen met het landelijk evenredigheidsstelsel aan de hand van de stemmen die zij in 2020 hebben behaald.

De NPS zou op basis van het exacte aantal stemmen goed zijn voor 6 zetels. De NDP aan de andere kant moet dan met 50% groeien om 18 zetels te kunnen krijgen. Het juiste aantal stemmen behalen in 2025 zal juist negatief werken voor de paarse partij omdat zij dan in plaats van 16 zetels, terug zal vallen naar 12 zetels.

Een groei voor deze partij is daarom een noodzaak indien zij weer in het machtscentrum terecht wenst te komen en, zoals eerder gezegd, gratie voor de voortvluchtige en veroordeelde Desi Bouterse wenst te realiseren. Volgens Van der San zouden de NPS en NDP dan goed genoeg zijn om totaal 30 zetels naar zich toe te trekken.

Dan zouden er slechts 11 zetels overblijven voor de VHP, wat direct betekent dat deze partij dan met 50% achteruit zal gaan. Van der San verwacht deze achteruitgang voor de oranjepartij aan de hand van de ontevredenheid die er heerst bij de meeste Surinamers.

De bestuurskundige wijst erop dat deze grote partijen wel rekening ermee moeten houden dat zij solide zijn, aangezien de overige kleine partijen in dezelfde vijver zullen vissen om zetels te kunnen bemachtigen.