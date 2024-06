Suriname en Singapore praten over innovatie en digitalisering

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie ontving op 29 juni een bijzonder bezoek. De niet-residerende ambassadeur van Singapore voor de CARICOM, Karen Tan, samen met Wong Qi Hua, assistent director Americas Directorate van Singapore, wisselden ideeën uit met de minister over de toekomst van digitale en technologische vooruitgang.

Tijdens de ontmoeting spraken ze over belangrijke onderwerpen zoals trainingen en technische ondersteuning waar Suriname behoefte aan heeft. Ambassadeur Tan benadrukte de bestaande samenwerking met Crimson Logic, een bedrijf dat zich inzet voor de digitalisering van systemen binnen het ministerie van EZ.

Ook presenteerde ze een kalender vol trainingen op het gebied van digitalisering, die Suriname kan benutten om de digitale infrastructuur verder te ontwikkelen.

Een interessant aspect van het gesprek was de ondersteuning die Singapore aanbiedt voor de olie- en gassector. Met al twee Singaporese bedrijven actief in Guyana, zijn er volop kansen voor samenwerking en groei in de regio.

Ambassadeur Tan gaf aan dat er veel mogelijkheden zijn om investeerders en bedrijven te accommoderen, wat een positieve invloed kan hebben op de economische ontwikkeling van beide landen.

Minister Kuldipsingh benadrukte het belang van capaciteitsversterking, handel, innovatie en digitalisering voor Suriname. Het ministerie zal optimaal gebruikmaken van de aangeboden trainingen en het leiderschapsprogramma voor vrouwen uit Singapore.

De minister ziet ook kansen in het aantrekken van investeerders voor zowel Suriname als Singapore, wat bijdraagt aan de versterking van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s). Kuldipsingh is ervan overtuigd dat er niet alleen in de olie- en gassector, maar ook in de KMO-sector geïnvesteerd moet worden.

De bewindsvrouw kijkt uit naar verdere ontmoetingen om de bilaterale relatie tussen Suriname en Singapore te versterken. Met een gezamenlijke focus op innovatie en digitalisering ligt een veelbelovende toekomst in het verschiet!