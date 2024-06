Overeenkomsten ondertekend voor uitgifte e-paspoorten in Suriname

De regering van Suriname heeft twee overeenkomsten ondertekend om over zes maanden e-paspoorten te introduceren op de Surinaamse markt. De ondertekeningsceremonie tussen de regering, het Vlatacom Instituut Doo Beograd, de OESD International GmbH en de Finabank N.V. vond op vrijdag 28 juni plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De twee overeenkomsten betreffen namelijk de ondertekening van het hoofdcontract voor uitgifte van elektronische paspoorten, en de ondertekening van het financiële contract.

Het hoofdcontract is getekend door de vertegenwoordiger van de regering, de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo en de Senior Government Program Manager van OESD International GmbH Gorge Carvalho. Het financieel contract is ondertekend door minister Somohardjo, dhr. Carvalho, de vertegenwoordiger van het Vlatacom Instituut Doo Beograd, Bosko Bozilovic en de president van Finabank Eblein Frangie.

Directeur van Binnenlandse Zaken, Mohamad Nasier Eskak, beschouwt de ondertekening van de twee overeenkomsten als een uiterst belangrijke stap om het reizen voor de Surinaamse burger wereldwijd aanzienlijk te vergemakkelijken. Dit markeert tevens een verdere vooruitgang van Suriname in het beter afstemmen op mondiale vereisten, om ervoor te zorgen dat het Surinaamse paspoort een document is dat overal te vertrouwen is.

“Het document zal goed beveiligd zijn met veiligheidskenmerken dat zeker in alle uithoeken van de wereld aanvaardbaar zal zijn. Suriname sluit zich hiermee aan bij ruim 150 landen over de hele wereld die reeds gebruikmaken van e-paspoorten. Zes maanden na vandaag kunnen we al gebruikmaken van de eerste e-paspoorten”, benadrukt Eskak.

Volgens Gorge Carvalho, Senior Government Program Manager van OESD International GmbH OESD, zal dit project echt een succes worden. “Ik denk dat er een perfecte bruiloft komt tussen mijn organisatie, de Surinaamse regering en partners Vlatacom en Finabank. We leggen Suriname -dat doen we allemaal met onze klanten- neer bij de overheden waarmee we samenwerken. Eigenlijk zijn wij al een partner van Suriname en leveren wij al ruim 15 jaar postzegels. De boodschap die ik van ons management en ons bestuur wil overbrengen is dus dat we ons volledig inzetten en er zeker van zijn dat dit project een succes zal worden”, benadrukte Carvalho.

Bosko Bozilovic, vertegenwoordiger van het Vlatacom Instituut Doo Beograd gaf in zijn toespraak aan verheugd te zijn dat de Surinaamse regering heeft besloten met zijn bedrijf verder te gaan. Het Vlatacom Institutuut is geen onbekende in de Surinaamse natie. “Wij hebben de e-ID- en e-rijbewijzen geïntroduceerd. Nu zullen we e-paspoorten introduceren en dit alles samen aanbieden aan de burgers van Suriname met de beste service”, merkt Bozilovic op.

Eblein Frangie verzekert het publiek dat zij, die moeten betalen voor hun e-paspoort, kunnen rekenen op uitstekende service van de bank en goede betalingsmogelijkheden. Hij uit zijn grote tevredenheid over de betrokkenheid van de bank bij dit project voor de implementatie van e-paspoorten. Minister Somohardjo benadrukte in zijn toespraak dat de regering zich inzet om ervoor te zorgen dat alle Surinamers gemakkelijk kunnen reizen.

“Ondanks de moeilijke situatie in het land”, zegt de bewindsman, “gaat we de goede kant op.” Volgens de minister is het een historisch moment: “Het belangrijkste is dat we niet alleen het biometrische paspoort hebben, maar dat we er ook voor kunnen zorgen dat onze mensen kunnen reizen”, merkt minister Somohardjo op. Hij hoopt in december het eerste paspoort te kunnen overhandigen.